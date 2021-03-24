От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли три пациента за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 24 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 150 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 146, летальных случаев - 667, выздоровевших - 46 711.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения