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  24 марта 2021
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От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли три пациента за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 24 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 150 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 146, летальных случаев - 667, выздоровевших - 46 711.

Коронавирус в Казахстане
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