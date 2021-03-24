Умер голливудский актер Джордж Сигал

CentralAsia (CA) - В возрасте 87 лет скончался голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на жену актера.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», - сказала Сони Сигал.



Джордж Сигал был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком» (1973), за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер».