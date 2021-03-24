Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали потерпевшими по делу о насилии

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян // Антон Новодережкин / ТАСС

CentralAsia (CA) - В России сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали потерпевшими по делу, недавно возбужденному против него по статьям об изнасилованиях, принуждению к действиям сексуального характера и истязанию, сообщила РБК адвокат одной из сестер, Ангелины, Мари Давтян.



«Это то, о чем мы на самом деле давно говорили, — о том, что они на самом деле являются потерпевшими в связи с теми действиями, которые в их отношении совершались. Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили», - говорит адвокат.



По ее словам, признание сестер потерпевшими — шаг к признанию того, что обстоятельства, в которых они жили, угрожали их здоровью и жизни.



То, что сестры проходят потерпевшими по новому делу, РБК также подтвердил адвокат другой сестры, Марии, Ярослав Пакулин. Он назвал это закономерным и ожидаемым шагом, так как ранее родственники Михаила Хачатуряна дали согласие на возбуждение дела. По закону возбудить дело против умершего можно только с согласия его родных.



Защита родственников Михаила Хачатуряна при этом обратила внимание на то, что признание сестер потерпевшими — процессуальное действие и не является подтверждением вины их отца.



Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года, позже задержали его дочерей. Против них возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



Следственный комитет пришел к выводу, что сестры нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору». Следствие также решило, что сестер подвигла к этому личная неприязнь, так как отец долгое время причинял им «физические и психические страдания».



Адвокаты девушек при этом настаивают, что их действия стоит расценивать как самооборону, так как отец домогался и насиловал их.

