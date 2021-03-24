В Узбекистане повысили оптовые и розничные цены на алкогольную продукцию

CentralAsia (UZ) - С 20 марта цены на все алкогольные напитки в Узбекистане, кроме пива, вновь выросли.

Согласно решению Минфина и Государственного налогового комитета Узбекистана от 16 марта текущего года, 1 литр вина будет продаваться по цене от 11 200 до 13 200 сумов (от $1 до $1,2).

Ранее самое дешевое вино в Узбекистане стоило 9 400 сумов ($0,9), а самое дорогое продавалось по цене 11 200 сумов ($1).

Кроме того, 1 литр коньяка будет теперь стоить от 41 000 до 49 400 сумов (от $3,9 до $4,7). Ранее цена на коньяк составляла от 33 тысяч до 39 тысяч сумов (от $3 до $3,7).

Литр водки и другой алкогольной продукции будет стоить 28600–34400 сумов ($2,7- $3,2) вместо нынешних 24000–28500 сумов ($2,3-$2,7). Предыдущее повышение минимальных цен на алкоголь в Узбекистане имело место в октябре 2020 года.