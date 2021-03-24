В Монголии выявлено 218 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 24 марта в Монголии официально зафиксировано 5610 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 218 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 12 605 человек.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что из 218 случаев 176 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время как в общей сложности 42 случая были подтверждены в сельской местности. В частности в аймаках Өвөрхангай — 27, Дархан-Уул — 10, Төв — 5.

Выздоровели 3 947 пациентов, при этом за последние сутки — 189 человек. Тяжелая форма заболевание протекает у 18 человек, 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

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