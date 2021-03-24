В Таджикистане за последнее десятилетие снизился уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза

CentralAsia (TJ) - Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата, учрежденная в 1982 году Всемирной организацией здравоохранения, приурочена к 100-летию открытия немецким микробиологом, доктором Робертом Кохом бактерии-возбудителя туберкулеза.



Директор Республиканского центра защиты населения от туберкулеза Таджикистана Аслиддин Раджабзода отмечает, что COVID-19 не повлиял на выявление и лечение людей, больных туберкулезом в 2020 году. За прошлый год всего было выявлено 22 случая заражения коронавирусом больных, лечившихся от туберкулеза. Все эти больные получили необходимое лечение и были выписаны, передает «Ховар».



Раджабзода отмечает, что и коронавирус в туберкулез излечимые, но сроки лечения разные.



«Если коронавирус лечится в течение 5-10 дней, то туберкулез — от 6 до 18 месяцев. Туберкулез лечится долго и очень тяжело, он устойчив к большинству медицинских препаратов», - говорит врач, добавив, что больной туберкулезом человек опасен только до установления диагноза. После диагностирования бациллярный больной изолируется до абациллирования. Затем он выписывается и принимает лекарственные препараты на дому и не представляет опасности для окружающих.



Согласно статистике, пик заболеваемости населения туберкулезом в Таджикистане зафиксирован в 2007 году. Тогда на 100 тысяч населения им заражалось 87 человек. Решить проблему позволила реализация программы по защите населения от туберкулеза. В 2020 году этот показатель составил 40 человек на 100 тысяч населения.



Касаясь статистики, Аслиддин Раджабзода пояснил, что по сравнению с 2007 годом также снизилась смертность от туберкулеза. Если в 2007 году смертность составляла 7,5 на 100 тысяч населения, то в 2020 году эта цифра была равна 1,4.



«На снижение распространения и смертности повлияли принятые меры: новая инфраструктура, современное диагностическое оборудование, высокопрофессиональный медперсонал, доступность лекарств и новые методы лечения, в том числе снижение уровня бедности», - сказал специалист.



Туберкулез в Таджикистане сегодня диагностируется несколькими способами: рентген, аппараты «Дженэксперт», «Хайнтест», микроскопия и томограф, бронхоскопия. По всей стране функционируют 86 лабораторных кабинетов, которые занимаются диагностикой туберкулеза. Кроме того, имеются 5 передвижных цифровых флюорографических машин, которые действуют по всей республике.



В настоящее время по всем городам и районам Таджикистана имеются 45 аппаратов «Дженэксперт», которые в течение двух часов показывают наличие или отсутствие заболевания, а также устойчивость к медицинским туберкулезным препаратам. На днях Таджикистан пополнится еще девятью такими аппаратами.



В настоящее время в Таджикистане туберкулез является заболеванием, которое вылечивается на 100%. Его невозможно вылечить только тогда, когда люди обращаются на очень поздней стадии и при злоупотреблении вредными привычками.



«Современному человеку нужно помнить основные признаки туберкулеза: продолжительный кашель, который не проходит при приеме обычных лекарств от кашля, боль в грудной клетке, похудание, повышение температуры, особенно по вечерам, потеря аппетита. При запущенной форме заболевания бывает кровохарканье. У людей, заболевших туберкулезом, температура повышается до 38,5, в основном это субфебрильная температура. Если кашель не уменьшается в течение двух недель, необходимо обязательно посетить специалиста», - сказал в заключение Аслиддин Раджабзода.



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