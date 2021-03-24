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  24 марта 2021
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Бразилия установила рекорд по числу умерших от коронавируса пациентов за сутки

CentralAsia (CA) -  В Бразилии накануне от коронавирусной инфекции скончался 3251 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Всего за год с момента регистрации первого смертельного случая коронавирус унес жизни почти 300 тысяч человек в Бразилии.

Страна находится на втором месте в мире после США по числу заражений (12,1 млн) и также на втором по количеству летальных исходов.

Как сообщает ВВС, президент страны Жаир Болсонару пообещал привить все население к концу года. По его словам, власти будут располагать 500 млн доз вакцин.

Ранее Болсонару негативно высказывался по поводу вакцин, отказывался надевать защитную маску на публике, а также отрицал серьезность пандемии коронавируса.

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