Бразилия установила рекорд по числу умерших от коронавируса пациентов за сутки
- Азия и мир, общество
- 10:55, 24 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Бразилии накануне от коронавирусной инфекции скончался 3251 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.
Всего за год с момента регистрации первого смертельного случая коронавирус унес жизни почти 300 тысяч человек в Бразилии.
Страна находится на втором месте в мире после США по числу заражений (12,1 млн) и также на втором по количеству летальных исходов.
Как сообщает ВВС, президент страны Жаир Болсонару пообещал привить все население к концу года. По его словам, власти будут располагать 500 млн доз вакцин.
Ранее Болсонару негативно высказывался по поводу вакцин, отказывался надевать защитную маску на публике, а также отрицал серьезность пандемии коронавируса.