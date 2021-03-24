В Узбекистане количество больных коронавирусом в «крайне тяжёлом состоянии» за сутки с 23 достигло 85

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане резко возросло количество больных коронавирусом, состояние которых оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

За сутки, 23 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81678 (+119) .

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в девяти регионах страны, а также в городе Ташкенте (+93).

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, таким образом общее количество летальных исходов по стране с начала пандемии достигло 623.

Всего выздоровели 80045 (+96) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 113 новых случаев коронавируса.