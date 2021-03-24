[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане количество больных коронавирусом в «крайне тяжёлом состоянии» за сутки с 23 достигло 85
Предыстория: В Узбекистане с 1 апреля введены ограничения на массовые мероприятия

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане резко возросло количество больных коронавирусом, состояние которых оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

За сутки, 23 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81678 (+119) .

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в девяти регионах страны, а также в городе Ташкенте (+93).

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, таким образом общее количество летальных исходов по стране с начала пандемии достигло 623.

Всего выздоровели 80045 (+96) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 113 новых случаев коронавируса.

Новости по теме:

print
  • Moody’s повысило рейтинг эмитента Монголии с негативного до стабильного
  • На помощь медикам в Улан-Баторе приехали более 80 провинциальных врачей и медсестер
  • Россия и Китай хотят отделиться от системы глобальных финансовых платежей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com