The New York Times: искусство фотосессий Владимира Путина

CentralAsia (CA) - Есть простые фотосессии, и есть президентские фотосессии, — а еще есть президентские фотосессии Владимира Путина. Редко когда лидер мировой державы использовал по максимуму постановочную рекламную фотосъемку с таким творческим, хотя и шаблонным рвением, не просто подпитывая глобальное стремление к карикатуре на самого себя, но фактически создавая ее, пишет Ванесса Фридман, директор раздела мод и главный критик моды американской газеты The New York Times.

На серии фотографий Путина, отправляющегося на выходные в заснеженную сибирскую тайгу, 68-летний президент изображен в своей обычной любимой обстановке на открытом воздухе, демонстрирующей его связь с природой, мужественную твердость и понимание страны. На просторах почти пустого ландшафта он занимает центральное место. По крайней мере, такова была идея, отмечает автор, имея в виду отпуск Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге в прошлые выходные.

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Он, если быть точным, пойман фотографом — как бы случайно! — серьезным и несгибаемым за рулем выкрашенного камуфляжной краской вездехода, такого гигантского, что, кажется, ничто не смогло бы его остановить; или стоит по колено в снежном сугробе, одетый в стильную, но удобную куртку из овчины, такие же брюки и водолазку цвета слоновой кости с пронзительным взглядом в будущее; или спокойно идет по шаткому мосту через замерзшую реку с министром обороны Сергеем Шойгу, плетущимся позади; а затем — наслаждается пикником на открытом воздухе с сосисками и сырами вместе с Шойгу за столом, покрытым белой скатертью и меховыми шкурами на скамейках, металлические кружки подняты в гармонии, описывает издание.

Большинство политических лидеров предпочитают утверждённые фотографии, на которых они выглядят серьезными и усердно работающими в офисе. Президент Обама, например, часто позировал за рабочим столом с закатанными рукавами. Президент Франции Эммануэль Макрон прославился тем, что выпустил видео о «создании» своего официального портрета, на котором он тщательно расставляет различные символические аксессуары на своем столе.

Но, как пишет Фридман, Путин всегда выбирал другой подход. Такой, где делается акцент на физически активном действии, говорящем о старых стереотипах мужественности и силы, а не на мягкотелом перекладывании бумажек. Не говоря уже о хорошем здоровье. Тот подход, который позволяет вам оставаться работоспособным в офисе в течение длительного времени.

Он был сфотографирован, например, в похожем костюме из овчины в 2010 году, правда, без меховой шапки и варежек, — скачущим на лошади по сибирским снегам, а также во время поездки в российскую Арктику, где обнимал белого медведя. Он ездил на мотоцикле в костюме из черной кожи, играл в хоккей и тренировался с российской командой по дзюдо, вспоминает автор статьи.

Формирование им этого образа человека, способного на впечатляющие поступки, достигло апогея в 2017 году, когда он был сфотографирован с обнаженным торсом во время охоты, подводной охоты и других мужественных занятий на сибирских просторах. Потом его застали греющимся на солнце без рубашки, с глазами, скрытыми под черными очками.

В 2019 году Путин переключил формирование своего имиджа на снимки, которые указывали на его связь с землей, а не на доминирование над ней. Тогда он позировал, мирно сидя в поле с букетом полевых цветов в руках. При этом он оставался в костюме оливково-зеленых оттенков, напоминавшим камуфляж. Неявное сообщение было все еще жестким. Это было просто больше о том же: жестко, но с любовью.

Новые фотографии из Сибири прочно вписываются в эту традицию. Если они не совсем тонкие, — на самом деле создание имиджа настолько очевидно, что это вызвало насмешеки и мемы в социальных сетях, — то также верно и то, что когда дело доходит до Путина, тонкость никогда не была частью ну, его фотографического изображения, заключает издание.