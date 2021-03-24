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  24 марта 2021
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Монгольские военнослужащие в Афганистане награждены медалями НАТО

CentralAsia (MNG) -  Военнослужащие 12-й смены роты Вооруженных сил Монголии, участвующие в операции «Решительная поддержка» в Афганистане, награждены медалью НАТО.

Церемония награждены прошла в базе Мазари-Шарифа. В ней принял участие генерал Остин Скотт Миллер, командующий операцией «Решительная поддержка».


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«Я участвовал в ряде операций во время службы в Вооруженных Силах США, и впервые я служу вместе с военнослужащими монгольских Вооруженных Сил. Монгольские солдаты выполняют свои обязанности с высокой дисциплиной и профессионализмом. Поэтому хочу подчеркнуть, что не сомневаюсь в службе и ответственности личного состава Вооруженных сил Монголии. Я рад возможности встретиться с вашей военной командой сегодня, по случаю 100-летия Вооруженных сил Монголии и «Дня монгольского воина», - сказал он.

Он наградил 11 военнослужащих, в том числе майора Х.Ууганбаатара, лейтенанта Т. Мөнхболда, капитана Э. Цэдвээ и старшина Б. Бат-Эрдэнэ, памятной медалью.

Бригадный генерал Олли Браун, командующий силами безопасности Кабула, также не сомневается в роли и профессионализме вооруженных сил Монголии, которые отвечают за обеспечение безопасности на новой базе в Кабуле.

«Я много раз видел, что ваша военная подготовка направлена ​​на повышение профессиональных навыков личного состава и повышение их способности выполнять свои обязанности. Силы коалиции отдыхают спокойно и в безопасности, пока вы при исполнении служебных обязанностей. Сегодня я рад вручить вам медаль Организации Североатлантического договора», - отметил бригадный генерал Олли Браун.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии «Решительная поддержка» с 1 января 2015 года. Монгольские войска будут выполнять функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.

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