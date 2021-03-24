Главы МВД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Ташкенте (фото)

CentralAsia (UZ) - 22-23 марта министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков со своей делегацией посетил Узбекистан с рабочим визитом.

Визит главы МВД КР Улана Ниязбекова состоялся в рамках реализации двусторонних договорённостей по итогам государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11 -12 марта текущего года.

Как сообщила пресс-служба МВД, 23 марта в МВД Узбекистана состоялась официальная встреча Улана Ниязбекова с министром внутренних дел генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым.

В ходе встречи, стороны обсудили вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия, в том, числе борьбы с преступностью, розыска лиц скрывающихся от следствия и суда, приграничного сотрудничества, активизации обмена профессиональным опытом, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.

Улан Ниязбеков в ходе встречи ознакомился с ходом реформ в органах внутренних дел.

По итогам диалога стороны договорились принять ряд системных и долгосрочных мер для осуществления сотрудничества на качественно новом уровне.

Далее, в ходе визита кыргызская делегация во главе с министром Уланом Ниязбековым ознакомились с деятельностью Главного управления внутренних дел города Ташкента и Главного управления безопасности дорожного движения МВД. Узбекская сторона продемонстрировала систему организации работы по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, противодействие преступности непосредственно в махаллях, совершенствование деятельности инспекторов профилактики в этом направлении, а также комплексная система управления безопасностью дорожного движения.

Сообщается, что делегация МВД Кыргызстана также планирует посетить и изучить деятельность управлений внутренних дел Наманганской и Ферганской областей.