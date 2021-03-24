Россия и Китай хотят отделиться от системы глобальных финансовых платежей

Сергей Лавров и Ван И

CentralAsia (CA) - Обеспокоенные ужесточением санкций, Москва и Пекин планируют стать независимыми от мировой финансовой системы. Но это чревато трудностями, пишет немецкое издание Handelsblatt.



В то время как Китай и Россия все больше попадают под санкционное давление со стороны Запада, правительства двух стран готовятся отделиться от глобального платежного трафика, в котором доминирует Запад. Об этом в понедельник во время государственного визита в Китай заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия и Китай могут снизить риск санкций, укрепив финансовую независимость, в частности, отказавшись от использования западных платежных систем, заявил Лавров в китайском Гуйлине. Там он встретился со своим китайским коллегой Ван И.



Больше нельзя исключат угрозу отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По мнению аналитиков, Россия самостоятельно не справится с отказом от доллара и SWIFT. Кремль крайне зависим от Китая.



Отключение от SWIFT банков другой страны глава российского банка ВТБ Андрей Костин некоторое время назад назвал в интервью Handelsblatt «финансовой атомной бомбой». Бывший президент США Дональд Трамп уже взорвал ее против Ирана: после одностороннего выхода Трампа из международного ядерного соглашения с Тегераном в 2018 году он заставил SWIFT исключить иранские банки из платежной системы. С тех пор осуществление платежных операций с Ираном едва ли возможно, отмечает автор статьи.



Россия и Китай уже создали собственные компании по выпуску кредитных карт, чтобы стать независимыми от американских лидеров рынка Visa и Mastercard. Отделения от SWIFT Россия опасается с 2014 года, когда после аннексии Россией украинского полуострова Крым в Черном море против Москвы были введены и позднее ужесточены западные санкции.



Отношения между Россией и Китаем открыты и честны, в отличие от отношений с отдельными странами, «которые объединяются и следуют собственным мотивам, скрытым повесткам дня или даже заговорам», заявила представитель Министерства иностранных дел Китая.



А Кремль называет отношения с Китаем и совместную военную кооперацию в рамках ШОС «стратегическими». Китайские государственные СМИ в преддверии визита Лаврова транслировали: «В последнее время США вели себя высокомерно и самонадеянно, одновременно открыто оказывая давление на Китай и Россию» - говорилось в националистической государственной газете Global Times.

