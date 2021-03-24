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  24 марта 2021
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В Узбекистане женщина с тремя детьми бросилась под поезд

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 21 марта в Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя несовершеннолетними дочерьми, 3, 5 и 8 лет, бросилась под поезд. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, в результате женщина и ее 5-летняя дочь получили тяжелые травмы головы. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Восьмилетней девочке удалось вырваться из рук матери. Две другие дочери также остались живы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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