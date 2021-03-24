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  24 марта 2021
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В Армении отменили военное положение
// Sputnik / Асатур Есаянц

CentralAsia (CA) -  Парламент Армении отменил военное положение, которое было введено в стране 27 сентября 2020 года из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина страны сегодня, 24 марта.

За принятие проекта проголосовали 118 депутатов.

Как пишет РИА Новости, отмена военного положения нужна для проведения внеочередных выборов. Согласно армянскому законодательству выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В этом случае Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

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