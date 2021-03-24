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  24 марта 2021
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Узбекистан и Россия обсудили привлечение трудовых мигрантов на стройки Колымы

CentralAsia (UZ) -  В Магадан с рабочим визитом прибыл из Владивостока генеральный консул Республики Узбекистан Рустам Исмаилов.

В правительстве Колымы обсуждаются вопросы сотрудничества, в частности, по привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана для реализации масштабных проектов по строительству. Такой интерес выражают власти Магаданской области, сообщает ИА MagadanMedia.

В данный момент на территории региона трудятся около 3,5 тысячи граждан Узбекистана.

"За предыдущие 30 лет Магаданская область построила 0,36 см жилья на жителя. То есть, по одному сантиметру в год строили. В настоящий момент есть ресурсы, и начнем уже в этом году строить большой район на Гороховом поле. Это будет серьёзная стройка, не было с советских времён такого. В специалистах хорошего уровня мы очень заинтересованы", — цитирует издание вице-губернатора Колымы Андрея Колядина.

Рустам Исмаилов отметил, что уже прибывшие на Колыму соотечественники «очень тепло отзываются об области».

"Им представлена возможность работать, зарабатывать здесь. В целом у нас очень много сфер для взаимодействия, которые мы будем постепенно развивать.
Есть интерес в сфере торгово-экономических отношений, туризма, трудовой миграции, привлечения наших трудовых мигрантов в строительные компании, золотодобывающие компании. В этих направлениях можно нам поработать", – рассказал генконсул.

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