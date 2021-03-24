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  24 марта 2021
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Туркменистан присоединился к заявлению стран СНГ против санкций

CentralAsia (TM) -  Туркменистан присоединился к заявлению стран СНГ против применения санкций. Документ, датированный 22 марта, опубликован на сайте МИД России.

Государства-участники выражают «серьезную озабоченность учащающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры, против других государств».

В заявлении подчеркивается, что «введение санкций является прерогативой исключительно Совета Безопасности ООН на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций». Авторы заявления указывают на «важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Подчеркивается, что этот принцип нарушает «любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств, а также экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права».

Помимо министров иностранных дел России и Туркменистана, заявление подписали их коллеги из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Все эти государства, кроме Туркменистана, являются полноценными членами СНГ. Туркменистан состоит в союзе на правах ассоциированного членства. Два государства, имеющие статус полноценных членов СНГ (Азербайджан и Молдова) к заявлению не присоединились.

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