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  24 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у 8861 человека

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрирован 8861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1078 (12,2%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 265 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 484 760 человек.

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