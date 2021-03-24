В России за сутки коронавирус выявлен у 8861 человека

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрирован 8861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1078 (12,2%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 265 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 484 760 человек.