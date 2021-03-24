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  24 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 96 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался 401 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 35.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 96 219 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 484 760 пациентов.

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