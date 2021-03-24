Число жертв коронавируса в России превысило 96 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался 401 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 35.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 96 219 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 484 760 пациентов.

