В Индии выявили новый вариант коронавируса с двойной мутацией

CentralAsia (CA) - В Индии обнаружили новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.



«Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах», - передает заявление ведомства ТАСС.



Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.

