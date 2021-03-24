В Индии выявили новый вариант коронавируса с двойной мутацией
- Азия и мир, общество
- 15:13, 24 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Индии обнаружили новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
«Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах», - передает заявление ведомства ТАСС.
Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.