Задержан мужчина, открывший в Facebook акаунт от имени Мирзиёева и обещавший за деньги решить проблемы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане задержали мужчину, открывшего фейковый аккаунт в Facebook от имени президента Шавката Мирзиёева. Мужчина обещал людям решить их проблемы за деньги, сообщает пресс-служба МВД.

"С помощью данного профиля он вступил в диалог с гражданами, в ходе которого представился руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан, вел переписку с пользователями, обещая оказать практическую помощь по различным вопросам, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов, требуя от обманутых граждан перечислять денежные средства в размере от 50 тыс. сумов до 1,5 млн. сумов на свою пластиковую карту, тем самым грабил доверчивых граждан с помощью такой мошеннической схемы", - отмечается в сообщении ведомства.

На основании полученной оперативной информации 5 февраля текущего года на территории города Чирчика Ташкентской области были проведены оперативно-технические и розыскные мероприятия, в ходе которых стало известно, что данные противозаконные действия были совершены 39-летним жителем 3-микрорайона города Чирчика, гражданином М.М., его телефонное устройство было задокументировано в качестве вещественного доказательства.

В отношении гражданина М.М. Следственным отделом при ОВД города Чирчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся предварительные следственные действия.