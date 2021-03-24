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  24 марта 2021
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Крупный контейнеровоз застрял на Суэцком канале и образовал затор из сотен судов (видео)

CentralAsia (CA) -  Огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал на несколько дней, в результате чего движение сотен судов через канал было остановлено в обе стороны.

Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель.

«Мегакорабль», ходящий под флагом Панамы, грузоподъемностью 220 000 тонн и длиной 400 метров застрял на южной части важнейшего канала для поставки нефти.

Как отмечают СМИ, после инцидента выросли цены на нефть.


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