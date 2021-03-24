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  24 марта 2021
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Авиабилеты из Узбекистана в Россию подорожали за год на 55%

CentralAsia (UZ) -  Сервис Aviasales посчитал, как изменились цены на авиабилеты из Узбекистана по популярным направлениям (Россия, Казахстан, Турция, Белоруссия, ОАЭ) по сравнению с прошлым годом.

Оказалось, что перелет в Россию подорожал за год на 55% до 391 доллара. В Турцию билеты в цене увеличились меньше остальных – на 8% до 359 долларов.

Как отмечает сервис, в 2021 году восстанавливается интерес к путешествиям: число бронирований относительно уровня до пандемии восстановилось на 30%, а число поисков выросло на 71%.

Ранее сообщалось, как мошенники из Узбекистана продали билет на несуществующий рейс за 22 тысячи долларов.

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