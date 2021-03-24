В Ташкенте при продаже $10 тысяч 8-месячного ребенка задержана женщина

CentralAsia (UZ) - Женщина, пытавшаяся продать своего 8-месячного младеца за $10 тысяч была задержана в Янгихаётском районе Ташкентской области. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками СГБ, была задержана гражданка Н.Ж. во время продажи за $10 тыс. своего сына, рожденного в июле 2020 года.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РУз (Торговля людьми), ведется следствие.