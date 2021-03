Самая большая картина в мире продана за $62 млн. Фото

CentralAsia (CA) - Самая большая в мире картина на холсте «Путешествие человечества» ушла с молотка за $62 млн на аукционе в Дубае, пишет «Интерфакс».



Картина кисти британского художника Саши Джафри занимает площадь более 1,5 тыс. кв. метров, что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками.



Картина состоит из 70 частей. Изначально планировалось, что ее будут продавать на торгах именно по частям. Однако полотно целиком приобрел француз Андре Абдун, проживающий в Дубае и возглавляющий компанию, специализирующуюся на криптовалюте.



Организаторы торгов отметили, что вырученная сумма в два раза превысила ожидаемую. Часть средств планируется отдать на благотворительность.



«Путешествие человечества» признана Книгой рекордов Гиннеса самой большой картиной на холсте. Свою работу Джафри завершил в конце сентября 2020 года, она основана на рисунках детей из 140 стран, которые в интернете присылали свои работы художнику во время пандемии коронавируса.

