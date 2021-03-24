В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию и Казахстан

CentralAsia (UZ) - По данным Aviasales.uz, запервые месяцы 2021 года количество поисков авиабилетов из Узбекистана достигло 71% от доковидного уровня.

Если количество бронирований по сравнению с 2019 годом упало на 74%, интерес к перелётам сократился всего на 22%.

В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею. Годом ранее тройку лидеров замыкала Южная Корея, а на пятом месте был Китай. Если список самых востребованных направлений изменился несущественно, стоимость авиабилетов заметно увеличилась. И в том числе из-за резкого падения спроса. Так, средняя цена перелёта в Россию выросла на 18,2%, в Турцию — на 20,6%, а в Казахстан — на 45,6%.

Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была похожей. Бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%. При этом средний чек на внутренние перелёты вырос на 27,2%. В 2019 году авиабилет стоил порядка 41,4 долларов США, а годом позже — 50 долларов.

В 2021 году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты вновь подросли. Перелёт в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году. Билет до Турции стоит в среднем 359 долларов, и это на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Однако интерес узбекистанцев к путешествиям по-прежнему высок. Если количество бронирований восстановилось на 30% по сравнению с доковидным уровнем, число поисков — на 71%, отмечает портал.