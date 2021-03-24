Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада поднялся до 32 манатов

CentralAsia (TM) - Утром 24 марта курс доллара на «черном рынке» Ашхабада достиг 31,5 маната при покупке и 32 манатов при продаже.

Три дня назад курс составлял 30,6 маната при покупке и 31,2 маната при продаже, 14 марта – соответственно 30,2 и 30,5 маната, сообщили Хроники Туркменистана.

В Туркменистане с января 2015 года действует искусственный государственный курс доллара США, установленный на уровне 3,5 туркменских манатов. С этого времени власти стали ограничивать свободный обмен валюты для населения. Официально обменять манаты на доллары в Туркменистане невозможно, так как с января 2016 года Центробанк запретил конвертацию валюты для физических лиц; исключение сделано только для родителей туркменских студентов, вносящих плату за обучение своих детей в иностранных вузах, не более 200 долларов США в месяц.

Курс доллара на «черном рынке» более, чем в 10 раз выше официального, на начало 2021 года составлял более 30 туркменских манатов за доллар США.