Королева Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой

Зара и Майк Тиндолл // Jacob King / PA / ТАСС

CentralAsia (CA) - Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила третьего ребенка. О рождении сына объявил ее муж, бывший капитан сборной Англии по регби-15 Майк Тиндолл, сообщает РБК.



Ребенок родился 21 марта, его назвали Лукас.



Лукас Филипп Тиндолл — внук единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны и третий ребенок Зары, занимающей 18-е место в очереди на престол. Ранее у Тиндоллов родились две дочери, Миа Грэйс и Лена Элизабет.



С рождением Лукаса Филиппа королева Великобритании стала прабабушкой в юбилейный, десятый раз. Ее девятый правнук, сын принцессы Евгении, появился на свет в феврале 2021 года.

