Королева Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой
- Азия и мир, общество
- 17:17, 24 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила третьего ребенка. О рождении сына объявил ее муж, бывший капитан сборной Англии по регби-15 Майк Тиндолл, сообщает РБК.
Ребенок родился 21 марта, его назвали Лукас.
Лукас Филипп Тиндолл — внук единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны и третий ребенок Зары, занимающей 18-е место в очереди на престол. Ранее у Тиндоллов родились две дочери, Миа Грэйс и Лена Элизабет.
С рождением Лукаса Филиппа королева Великобритании стала прабабушкой в юбилейный, десятый раз. Ее девятый правнук, сын принцессы Евгении, появился на свет в феврале 2021 года.