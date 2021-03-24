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  24 марта 2021
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В Узбекистане усилен контроль за ношением масок в общественных местах

CentralAsia (UZ) -  Начиная со среды, 24 марта, в Узбекистане усиливается контроль за ношением медицинских масок и использованием антисептических средств в общественных местах, передает uznews.uz.

По данным издания, с 24 марта в целях предотвращения распространения коронавируса и возникновения тяжелой эпидемиологической ситуации в стране усиливается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе использование антисептических средств и ношение медицинских масок в общественных местах (торговых центрах, рынках).

С 25 марта будут вновь созданы мобильные бригады в учреждениях первичной медико-санитарной помощи в районах, где необходимо организовать наблюдение за состоянием здоровья и лечения на дому пациентов, у которых заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Отмечается, что граждане будут привлечены к ответственности в установленном порядке за нарушение карантинных ограничений и санитарно-эпидемиологических требований. В отношении должностных лиц – будут применяться строгие меры, предусмотренные законодательством.

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