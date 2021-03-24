Ташкент и Душанбе договорились сотрудничать в сфере туризма

CentralAsia (TJ) - Директор Департамента по развитию туризма города Ташкента Санжар Таджиев встретился с представителями туристического сектора Таджикистана в гостинице Hyatt Regency в городе Душанбе. Об этом сообщил 24 марта правительственный портал Узбекистана.



На встрече присутствовал руководитель Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан Ф. Изатулоэв и представители ряда туристических компаний.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о развитии туристических связей между столицами и реализации ряда совместных проектов в этой сфере. В частности, с учётом снижения рисков, связанных с пандемией COVID-19, были внесены предложения об открытии зелёного коридора для граждан Узбекистана и Таджикистана, упрощении пересечения границы для автобусов, курсирующих между двумя странами.

В ходе встречи была достигнута договорённость о проведении видеоконференции с участием туристических агентств города Ташкента и города Душанбе.

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