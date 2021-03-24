Узбекистан получит 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Китая 27 марта доставят партию вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве 1 миллиона доз, сообщили местные СМИ со ссылкой на Мининноваций.

Вакцина была разработана Институтом микробиологии при Академии наук Китая и компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан был назван соавтором вакцины за вклад в ее испытания.

Ранее сообщалось, что по итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%.

Также одним из важных плюсов является то, что эта вакцина может храниться и транспортироваться в условиях обычного холодильника — до 8 градусов.

Третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре.

Вакцина будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнёра выбрана компания Jurabek Laboratories.