Узбекистан получит 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 23:13, 24 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Китая 27 марта доставят партию вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве 1 миллиона доз, сообщили местные СМИ со ссылкой на Мининноваций.
Вакцина была разработана Институтом микробиологии при Академии наук Китая и компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан был назван соавтором вакцины за вклад в ее испытания.Ранее сообщалось, что по итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%.
Также одним из важных плюсов является то, что эта вакцина может храниться и транспортироваться в условиях обычного холодильника — до 8 градусов.
Третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре.
Вакцина будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнёра выбрана компания Jurabek Laboratories.