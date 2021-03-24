В Туркменистане кардиолога лишили степени кандидата наук за плагиат

CentralAsia (TM) - Туркменского кардиолога Байрамгелди Какабаева лишили степени кандидата наук за плагиат диссертации. Об этом сообщается на сайте российского независимого сервиса «Диссернет», занимающегося проверкой научных работ.

Президиум Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ принял решение о лишении Какабаева научной степени 5 марта. Перед этим активисты «Диссернета» обнаружили, что большая часть текста его диссертации «Выбор метода хирургической коррекции митральных пороков сердца в зависимости от состояния клапанного аппарата», защищенной в 2011 году, совпадает с текстом диссертации Владимира Мироненко «Хирургическое лечение недостаточности митрального клапана с сохранением архитектоники левого желудочка», защищенной в 2003 году.

Заимствования не были обнаружены лишь на 21 странице из 115. Также активистов насторожило, что все публикации диссертанта по теме работы, упомянутые в автореферате, относятся к периоду 2007-2010 годов.

Какабаев защищал диссертацию в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Российской академии медицинских наук. Его научным руководителем был Лев Бокерия — знаменитый российский кардиохирург.

По состоянию на 2015 год Какабаев работал в Международном кардиологическом центре Минздрава Туркменистана. Тогда он был награжден медалью «За любовь к Отечеству». Более свежие данные о месте работы этого врача в открытом доступе отсутствуют. Международный кардиологический центр располагается в новом «медицинском» квартале Ашхабада. Клиники этого квартала имеют статус элитных, в них люди надеются получить более квалифицированную помощь, чем в среднем по стране. Стоимость лечения там весьма высока.

Сообщество «Диссернет» начало работу по проверке диссертаций в 2013 году. В 2018 году активисты обратили внимание на диссертации ученых из Центральной Азии — сначала из Таджикистана, затем из Кыргызстана. Там нашлось большое количество плагиата. Как результат, в июле 2018 года ВАК Кыргызстана закрыла доступ к архиву диссертаций. В ноябре того же года доступ был возвращен, но поиск по диссертациям усложнили.