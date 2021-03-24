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  24 марта 2021
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В Туркменистане участились случаи выдачи зарплат неликвидными товарами, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В Дарганатинском этрапе Лебапского велаята Туркменистана врачам и учителям начали выдавать 50 процентов зарплаты неликвидными товарами. Об этом 24 марта сообщает «Азатлык».

Вместо денег бюджетники получают невостребованные продукты питания, пластиковые контейнеры, лампочки, текстильные изделия. Учителя и врачи на выходных вынуждены стоять на рынках, пытаясь продать эти товары. Особенно тяжело приходится педагогам, работающим шесть дней в неделю и теряющим из-за торговли свой единственный выходной.

Руководство предупредило бюджетников, что в следующие месяцы зарплата также на 50% будет выдаваться «натурой».

Также «Азатлыку» стало известно, что в Фарабском этрапе сельские технические службы, предприятия электроснабжения и районное управление газоснабжения предупредили сотрудников о предстоящем 30-процентном сокращении штата. Сокращение запланировано и в отделах снабжения школ. А некоторые хлопкопрядильные фабрики и и хлопкоочистительные предприятия Лебапского велаята уже уменьшили число сотрудников в два раза.

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