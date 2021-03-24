В Узбекистане власти удвоят финансирование развития сёл

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на реализацию программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» выделят 21 трлн. сумов (около $2 млрд), сообщила пресс-служба главы государства.

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 24 марта состоялось видеоселекторпное совещание, посвященное обсуждению предстоящей в текущем году работе в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла».

Программы «Обод кишлок» и «Обод махалла» были приняты указами президента в 2018 году.

На совещании обсуждена предстоящая работа в этих направлениях. Отмечалось, что в нынешнем году на работы в рамках указанных программ будет направлен 21 триллион сумов.

"В этот год, ознаменовавшийся выходом из тяжелого кризиса, мы выделяем столько средств без внешних заимствований. Такого в истории Узбекистана еще не было. Но эти деньги необходимо использовать честно, на конкретные проекты, для создания достойных условий народу", – сказал президент.

На совещании Кабинету Министров и районным хокимиятам поручено в течение десяти дней начать строительные работы во всех селах и махаллях, включенных в программу.

В программах также определены меры по развитию социальной сферы. В частности, по программе «Обод кишлок» будут построены и отремонтированы 379 школ, 171 дошкольное образовательное учреждение и 161 медицинское учреждение, по программе «Обод-махалля» - 57 школ, 37 детских садов и 15 медучреждений.

Министерству здравоохранения поручено создать «карту здоровья» населенных пунктов, включенных в программы «Обод кишлок» и «Обод махалля».