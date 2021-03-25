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  25 марта 2021
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Первая партия вакцины Pfizer от коронавируса прибыла в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Экипаж самолета B767-300 компании MIAT Mongolian Airlines в составе 15 человек доставил 5 коробок и 149 кг вакцины Pfizer от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, грузовым рейсом Улан-Батор — Сеул — Улан-Батор.

«Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Монголии. Вакцина Pfizer была доставлена ​​в международный аэропорт Буянт-Ухаа 24 марта в 16:34 в специальной коробке с литиевыми батареями», - сообщает MIAT.

Вакцина была получена государственными инспекторами Пограничной службы в порту Буянт-Ухаа, проинспектирована и передана на центральный склад вакцины Национального исследовательского центра инфекционных заболевания.

Министр здравоохранения С.Энхболд объявил, что вакцина Pfizer будет использоваться для иммунизации людей с хроническими заболеваниями и трансплантации органов.

Транспортировка и хранение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

До июля власти планируют вакцинировать более 2 млн граждан, а все желающие получат соответствующую прививку до конца 2021 года.

Улан-Батор заключил контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sputnik-V.

Коронавирус в Монголии
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