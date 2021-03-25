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  25 марта 2021
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Проект Марс Монголии; В монгольской Гоби построят комплексную учебную академию Mарса

CentralAsia (MNG) -  Группа монголов запустила проект Mars V. Они уже второй год реализуют проект по созданию Академии комплексной подготовки для выживания и адаптации, а также свободной зоны для исследования и освоения космоса в монгольской Гоби.

По оценкам, разработка принесет стране годовой доход в размере 20 миллиардов тугриков (примерно $ 7,02 млн).


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В Монголии самая холодная Гоби в мире, где температура опускается до -42C, что очень похоже на Марс, что подтверждают международные ученые. Покорение планеты Марс стало краткосрочной целью человечества. Команда проекта Mars V стремится создать среду для обучения посетителей Марса, что имеет решающее значение для осуществления коллективной мечты о правлении галактикой. Это дает большие экономические выгоды. Более 200 молодых людей проводят исследование проекта с 2800 волонтерами.

Возможно развитие туризма в рамках проекта Mars V, поскольку окружающая среда Гоби может создавать ощущение, как будто вы находитесь на Марсе. Таким образом, полет в космос и посещение другой планеты больше не будут редкостью, доступной только астронавтам. Команда проекта подчеркнула, что уникальные пейзажи можно найти только в монгольской Гоби.

«Люди планируют отправить на Марс пилотируемую миссию. Посетители Марса должны пройти обучение в месте, наиболее похожем на Марс. Это место — монгольская Гоби. Мы самые близкие к Марсу. Мы предлагаем миру то, что у нас есть, и построим тренировочную базу для посетителей Марса и еще одну базу для адаптации. «Наша страна имеет ограниченные возможности делать то, что делают другие страны для глобальной конкуренции, но было бы полезно для экономики и научного развития страны, если бы мы использовали наши сильные стороны», - сказал исполнительный директор проекта Mars-V Г.Амгаланбаяр.

В настоящее время команда проекта проводит региональное исследование по шести гобийском аймакам.

Кроме того, по случаю юбилея 40-летия полета монгольского гражданина в космос в Монголии стартовала программа «Следующий космонавт» целью, которого является подготовка международных инженеров по космической технике. Программа реализуется Образовательным фондом «Дуду» под названием "Space camp Mongolia” (Космический лагерь Монголия).


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«Мы реализуем междисциплинарную программу, основанную на естественных науках, технологиях, инженерии и математике (STEM), с учетом возраста и умственных способностей монгольских детей. Мы знакомим детей с космическими технологиями, и простым и интересным способом даем академическое образование. Ведь интересные задания, пробуждают детское любопытство и воображение, нежели сложные формулы и числа. Это означает, что дети получат базовые знания о космических технологиях в процессе игры. Таким образом, ребенок, который приобрел познавательную базу с раннего возраста, стремится быть эрудированным и образованным. Наша основная цель программы- мотивировать детей учиться и развиваться в качестве инженеров-механиков в будущем», -сказал основатель и инициатор проекта Образовательного фонда «Дуду» Д.Мөнхтунгалаг.


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