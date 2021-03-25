Проект Марс Монголии; В монгольской Гоби построят комплексную учебную академию Mарса

CentralAsia (MNG) - Группа монголов запустила проект Mars V. Они уже второй год реализуют проект по созданию Академии комплексной подготовки для выживания и адаптации, а также свободной зоны для исследования и освоения космоса в монгольской Гоби.

По оценкам, разработка принесет стране годовой доход в размере 20 миллиардов тугриков (примерно $ 7,02 млн).





В Монголии самая холодная Гоби в мире, где температура опускается до -42C, что очень похоже на Марс, что подтверждают международные ученые. Покорение планеты Марс стало краткосрочной целью человечества. Команда проекта Mars V стремится создать среду для обучения посетителей Марса, что имеет решающее значение для осуществления коллективной мечты о правлении галактикой. Это дает большие экономические выгоды. Более 200 молодых людей проводят исследование проекта с 2800 волонтерами.

Возможно развитие туризма в рамках проекта Mars V, поскольку окружающая среда Гоби может создавать ощущение, как будто вы находитесь на Марсе. Таким образом, полет в космос и посещение другой планеты больше не будут редкостью, доступной только астронавтам. Команда проекта подчеркнула, что уникальные пейзажи можно найти только в монгольской Гоби.

«Люди планируют отправить на Марс пилотируемую миссию. Посетители Марса должны пройти обучение в месте, наиболее похожем на Марс. Это место — монгольская Гоби. Мы самые близкие к Марсу. Мы предлагаем миру то, что у нас есть, и построим тренировочную базу для посетителей Марса и еще одну базу для адаптации. «Наша страна имеет ограниченные возможности делать то, что делают другие страны для глобальной конкуренции, но было бы полезно для экономики и научного развития страны, если бы мы использовали наши сильные стороны», - сказал исполнительный директор проекта Mars-V Г.Амгаланбаяр.

В настоящее время команда проекта проводит региональное исследование по шести гобийском аймакам.

Кроме того, по случаю юбилея 40-летия полета монгольского гражданина в космос в Монголии стартовала программа «Следующий космонавт» целью, которого является подготовка международных инженеров по космической технике. Программа реализуется Образовательным фондом «Дуду» под названием "Space camp Mongolia” (Космический лагерь Монголия).





«Мы реализуем междисциплинарную программу, основанную на естественных науках, технологиях, инженерии и математике (STEM), с учетом возраста и умственных способностей монгольских детей. Мы знакомим детей с космическими технологиями, и простым и интересным способом даем академическое образование. Ведь интересные задания, пробуждают детское любопытство и воображение, нежели сложные формулы и числа. Это означает, что дети получат базовые знания о космических технологиях в процессе игры. Таким образом, ребенок, который приобрел познавательную базу с раннего возраста, стремится быть эрудированным и образованным. Наша основная цель программы- мотивировать детей учиться и развиваться в качестве инженеров-механиков в будущем», -сказал основатель и инициатор проекта Образовательного фонда «Дуду» Д.Мөнхтунгалаг.





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