Лаборатория секвенирования нового поколения будет создана в клинике Улан-Батора в апреле

CentralAsia (MNG) - При поддержке Всемирной организации здравоохранения в апреле в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний должна быть создана комплексная лаборатория, оснащенная секвенаторами нового поколения (next-generation sequencing - NGS) или вирусным полногеномным секвенированием.

Целью тренинга является выявление распространения нового варианта SARS-CoV-2 в Монголии и изучение клинических симптомов, которые должны проявляться в случаях заражения новым вариантом вируса, и его влияния на эффективность вакцины.

Во время учебы в Японии специалисты проведут геномное исследование кластеров SARS-CoV-2 в Монголии в сотрудничестве с японскими учеными. Другими словами, они будут изучать, какой вариант коронавирусной инфекции доминирует в Монголии.

Технология массового параллельного секвенирования, известная как секвенирование следующего поколения — next-generation sequencing (NGS), произвела революцию в биологических науках. Обладая сверхвысокой пропускной способностью, масштабируемостью и скоростью, NGS позволяет исследователям выполнять широкий спектр приложений и изучать биологические системы на невиданном ранее уровне.

Сегодняшние сложные вопросы геномных исследований требуют глубины информации, превышающей возможности традиционных технологий секвенирования ДНК. Секвенирование следующего поколения заполнило этот пробел и стало повседневным инструментом исследования этих вопросов.

Технология NGS коренным образом изменила вопросы, которые ученые могут задавать и на которые могут отвечать. Инновационные возможности подготовки проб и анализа данных позволяют использовать его в широком диапазоне приложений. Например, NGS позволяет исследователям:

Быстро секвенировать полные геномы

Области-мишени с глубокой последовательностью

Использоваться секвенирование РНК (RNA-Seq) для обнаружения новых вариантов РНК и сайтов сплайсинга или количественного определения мРНК для анализа экспрессии генов

Анализировать эпигенетические факторы, такие как метилирование ДНК по всему геному и взаимодействия ДНК с белками.

Последовательность образцов рака для изучения редких соматических вариантов, субклонов опухолей и т.д.

Изучить микробиом человека

Выявить новые патогены.

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