Почему замедлило поставки коксующегося монгольского угля в Китай?

CentralAsia (MNG) - Поставки импортного угля из Китая находятся под давлением из-за длительного запрета на импорт из Австралии, который «не имеет никаких признаков отмены в ближайшем будущем», а также из-за новых ограничений на границе с Монголией, сообщает South China Morning Post.

По словам аналитика Mysteel Global Шона Се, Монголия ввела более строгие проверки на ключевом пограничном переходе в Ганкимаоду неделю назад после того, как у рабочего на соседнем медном руднике был обнаружен коронавирус, что замедлило поставки коксующегося угля в Китай.

Согласно данным китайской таможни, импорт угля в Китай за первые два месяца 2021 года упал почти на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что российский экспорт стремится восполнить пробел, вызванный австралийским запретом, сообщает S&P Global Market Intelligence.

Запрет на австралийский уголь – уже шестой месяц – остается в силе, и аналитики не ожидают, что в этом месяце будут разрешены поставки австралийского угля в китайские порты.

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