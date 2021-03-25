Политик из Монголии подчеркивает национальный прогресс в укреплении прав и возможностей женщин

CentralAsia (MNG) - Комиссия по положению женщин продолжила 23 марта свою шестьдесят пятую сессию, на которой руководители из Алжира, Монголии, Египта, Руанды и Объединенных Арабских Эмиратов представили национальные достижения в создании нормативной, правовой и основы политики, необходимые для поддержки женщин во всех сферах жизни.

Презентации, сделанные в ходе интерактивного диалога с делегатами на тему «Расширение прав и возможностей женщин и связь с устойчивым развитием», предшествовали продолжению общей дискуссии по этой теме, когда делегаты в течение дня принимали призывы к переменам, которые являются жизненно важными для успешное выздоровление от COVID-19.

Во вступительном слове Аса Регнер, заместитель исполнительного директора по нормативной поддержке, координации системы Организации Объединенных Наций и программным результатам Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (<< ООН-женщины >>), представила доклад Генерального секретаря по теме обзора. шестидесятой сессии «Расширение прав и возможностей женщин и связь с устойчивым развитием» (документ E / CN.6 / 2021/4), который, по ее словам, основан на информации, полученной от 53 государств-членов.

В отчете рассматривается влияние COVID-19 на расширение прав и возможностей женщин и их устойчивое развитие, а также действия государства в таких областях, как: укрепление нормативной, правовой и политической базы; укрепление национальных институциональных механизмов; финансирование гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек; и укрепление женского лидерства.

«Государства-члены добились значительного прогресса в реализации согласованных выводов», - сказала она. Однако сохраняются значительные гендерные разрывы, особенно в показателях крайней нищеты, насилия в отношении женщин и девочек, неоплачиваемого ухода и домашнего труда, а также наличия надежных гендерных статистических данных для мониторинга и отчетности о прогрессе. Недостаточные стратегические и финансовые вложения в гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин также ставят под угрозу достигнутые успехи. Таким образом, в отчете подчеркивается, что для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года потребуется значительное увеличение финансирования.

Ариунзаяа Аюуш, министр труда и социальной защиты Монголии, сказала, что ее страна была «прогрессивной» в создании благоприятной правовой среды для гендерного равенства - идея, которая нашла отражение в четырех конституциях, первая из которых была принята в 1924 году, а затем в 1940 году. 1960 и 1992 гг. В статье 5.2 Закона Монголии о гендерном равенстве, принятого в 2011 году, подчеркивается необходимость положить конец гендерной дискриминации, сказала она, отметив, что сегодня гарантии гендерного равенства отражены в законах, касающихся семьи, труда, занятости, образования, здравоохранения, защиты детей, борьба с домашним насилием и торговлей людьми. Девять секторов утвердили гендерно-чувствительную отраслевую политику, а 21 аймаков и 8 районов столицы осуществляют учитывающие гендерные аспекты подпрограммы местного развития. Между тем Национальный комитет по гендерному равенству, возглавляемый премьер-министром, является основным инструментом для учета гендерных аспектов в программах развития и координации соответствующих межотраслевых вопросов.

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