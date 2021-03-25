В Туркменистане строят очередную карантинную зону для прибывающих в страну граждан

CentralAsia (TM) - В Туркменистан продолжают возвращаться граждане страны, оставшиеся за рубежом из-за пандемии. В это время началось строительство очередной карантинной зоны на востоке страны.

Карантинные зоны на востоке Туркменабада переполнены, в связи с этим власти предпринимают меры по расширению существующих и строительству новых объектов для пациентов с COVID-19.

Как сообщили 24 марта корреспонденты Азатлыка в Туркменабаде, в настоящее время началось строительство четвертной по счету карантинной зоны в регионе. Объект будет расположен на территории инфекционной больницы в этрапе Чарджев. В настоящее время здесь на территории больницы устанавливают многочисленные палатки военного образца. Ожидается, что карантинная зона будет готова к эксплуатации к началу апреля.

Власти заявили о решении расширить карантины и улучшить условия содержания в середине марта. 15 марта глава Лебапского велаята и заместитель министра здравоохранения посетили крупнейшую карантинную зону на 500 человек, расположенную на берегу Амударьи в бараках, в прошлом использованных иностранной строительной компанией и ознакомились с условиями содержания пациентов.

По данным источников в учреждениях системы здравоохранения Лебапского велаята, в целом власти планируют расширить карантинные зоны в регионе до 7000 мест.

Нехватка мест в карантинных зонах сказывается и на прибывающих в страну граждан Туркменистана и иностранцах. Согласно законодательству, прибывающие в страну обязаны пройти трехнедельных карантин. Как утверждают источники, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, власти ограничивают количество прибывающих в страну.

Между тем в стране продолжается вакцинация от коронавируса. По словам корреспондента Азатлыка в Ашхабаде, 23 и 24 марта во многих поликлиниках столицы пожилым людям делали вакцину. Для вакцинации используют китайскую вакцину "Vero Cell". До этого эту вакцину сделали младшему персоналу поликлиник, медсестрам и санитаркам, а также работникам аптек.

Власти страны наличие коронавируса продолжают отрицать. Государственные СМИ страны о глобальной пандемии коронавируса, ее влиянии на ситуацию в стране, ограничениях и мерах предпринимаемых правительством против распространения COVID-19, в том числе вакцинации, практически не сообщают.