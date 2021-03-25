На утро 25 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1105 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 341;
- город Нур-Султан - 195;
- Алматинская область - 104;
- Карагандинская область - 92;
- Западно-Казахстанская область - 76;
- Атырауская область - 65;
- Актюбинская область - 50;
- Акмолинская область - 45;
- Костанайская область - 40;
- Павлодарская область - 25;
- город Шымкент - 22;
- Восточно-Казахстанская область - 19;
- Жамбылская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 7;
- Мангистауская область - 5;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 236 200 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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