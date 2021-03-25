На утро 25 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1105 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 341;

- город Нур-Султан - 195;

- Алматинская область - 104;

- Карагандинская область - 92;

- Западно-Казахстанская область - 76;

- Атырауская область - 65;

- Актюбинская область - 50;

- Акмолинская область - 45;

- Костанайская область - 40;

- Павлодарская область - 25;

- город Шымкент - 22;

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- Жамбылская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 7;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 236 200 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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