Ангела Меркель отменила карантин на Пасху и извинилась перед гражданами

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от объявленного в ночь на вторник строгого карантина на Пасху и извинилась перед немцами за ошибочное решение, передает ВВС.



О введении дополнительных мер лидеры немецких земель договорились поздно вечером с понедельника на вторник.



Они должны были продлиться с 1 по 5 апреля — со Страстного четверга до Пасхи и Светлого понедельника в календаре католиков, протестантов и ряда других христианских церквей.



Предполагалось запретить собрания, в том числе в церквях, а также ограничить встречи, включая родственников.



Ученые и предприниматели раскритиковали планы властей.



Председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, к которой принадлежит и Меркель, в среду признал, что ввести локдаун в предложенной изначально форме не представляется возможным.



В итоге канцлер взяла на себя всю полноту ответственности за решение.



«Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», -сказала Меркель.



Она попросила прощения у граждан и признала, что введение строгих ограничений в последний момент вносило неопределенность и было слишком сложным в исполнении.



При этом существующие карантинные меры в Германии продлены до 18 апреля.

