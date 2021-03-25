Ангела Меркель отменила карантин на Пасху и извинилась перед гражданами

- Азия и мир, общество
- 9:32, 25 марта 2021
- Просмотров: 1516
CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от объявленного в ночь на вторник строгого карантина на Пасху и извинилась перед немцами за ошибочное решение, передает ВВС.
О введении дополнительных мер лидеры немецких земель договорились поздно вечером с понедельника на вторник.
Они должны были продлиться с 1 по 5 апреля — со Страстного четверга до Пасхи и Светлого понедельника в календаре католиков, протестантов и ряда других христианских церквей.
Предполагалось запретить собрания, в том числе в церквях, а также ограничить встречи, включая родственников.
Ученые и предприниматели раскритиковали планы властей.
Председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, к которой принадлежит и Меркель, в среду признал, что ввести локдаун в предложенной изначально форме не представляется возможным.
В итоге канцлер взяла на себя всю полноту ответственности за решение.
«Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», -сказала Меркель.
Она попросила прощения у граждан и признала, что введение строгих ограничений в последний момент вносило неопределенность и было слишком сложным в исполнении.
При этом существующие карантинные меры в Германии продлены до 18 апреля.