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  25 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 213 743 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 26 169;

- Нур-Султан - 25 987;

- Восточно-Казахстанская область - 20 544;

- Павлодарская область - 18 298;

- Атырауская область - 17 423;

- Карагандинская область - 15 430;

- Акмолинская область - 14 216;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 070;

- Западно-Казахстанская область - 11 869;

- Алматинская область - 10 924;

- Жамбылская область - 5921;

- Шымкент - 5716;

- Актюбинская область - 4435;

- Туркестанская область - 4292;

- Мангистауская область - 4012;

- Кызылординская область - 3880.

Коронавирус в Казахстане
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