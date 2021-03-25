В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 213 743 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 26 169;
- Нур-Султан - 25 987;
- Восточно-Казахстанская область - 20 544;
- Павлодарская область - 18 298;
- Атырауская область - 17 423;
- Карагандинская область - 15 430;
- Акмолинская область - 14 216;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 070;
- Западно-Казахстанская область - 11 869;
- Алматинская область - 10 924;
- Жамбылская область - 5921;
- Шымкент - 5716;
- Актюбинская область - 4435;
- Туркестанская область - 4292;
- Мангистауская область - 4012;
- Кызылординская область - 3880.
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