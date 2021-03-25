В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

Казахстан, общество

9:40, 25 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 213 743 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 26 169; - Нур-Султан - 25 987; - Восточно-Казахстанская область - 20 544; - Павлодарская область - 18 298; - Атырауская область - 17 423; - Карагандинская область - 15 430; - Акмолинская область - 14 216; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 070; - Западно-Казахстанская область - 11 869; - Алматинская область - 10 924; - Жамбылская область - 5921; - Шымкент - 5716; - Актюбинская область - 4435; - Туркестанская область - 4292; - Мангистауская область - 4012; - Кызылординская область - 3880. Коронавирус в Казахстане Карта распространения