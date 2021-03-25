В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 6 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 153 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 152, летальных случаев - 669, выздоровевших - 46 864.

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