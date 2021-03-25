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  25 марта 2021
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Кыргызстан ведет переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о поставках сырой нефти

CentralAsia (KG) -  Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбек Турдубаев 24 марта на заседании парламента рассказал о том, какие меры надо принять для предотвращения роста цен на ГСМ.

По его словам, надо запустить свои нефтеперерабатывающие заводы, потому что их мощность составляет 2 млн 215 тыс. тонн нефти переработки.

«У нас общий индикативный баланс, как я сказал, в Кыргызстане потребность в нефти — 1,3 млн тонн. В связи с этим, наши НПЗ полностью наше население и промышленность, СХ могут обеспечить. Сейчас большой вопрос — надо решить вопрос сырой нефти. С Казахстаном и Узбекистаном ведем переговоры. В рамках этого вопроса работаем», - рассказал он.

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