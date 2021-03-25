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  25 марта 2021
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Уровень воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасной отметке, что может отразиться на поливном сезоне в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбек Турдубаев заявил парламенту 24 марта, что «объем воды на Токтогульской ГЭС достиг опасного уровня».

"Для выхода из этой ситуации мы должны были закупить 1 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Переговоры провели, с 1 марта начали закупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана. В республику уже поступило 120 млн кВт⋅ч", - ответил глава ведомства Кубанычбек Турдубаев.

Он добавил, что для восстановления уровня воды в водохранилище необходимо увеличить производство энергии на ТЭЦ Бишкека.

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 24 марта составил 8 миллиардов 788 миллионов кубометров. По состоянию на 22 марта объем воды составлял 8 миллиардов 826 миллионов кубометров.

Официально на сегодняшний день в водохранилище поступает 100 кубометров воды в секунду, а выходит 401 кубометр. 22 миллиарда кубометров воды в год из водохранилищ Кыргызстана уходит в Узбекистан и Казахстан. То есть более 80 процентов воды сдается соседям в сезон полива.

В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2008-2009 годах. В то время кыргызская сторона прекратила подачу воды в Узбекистан в связи с началом сезона маловодья.

В результате нехватка поливной воды наблюдалась в Наманганской, Андижанской, Ферганской, Сырдарьинской, Джизакской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.

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