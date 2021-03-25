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  25 марта 2021
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В Монголии выявлено 285 новых случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 25 марта в Монголии официально зафиксировано 5895 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 285 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 13 456 человек.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что из 285 случаев 267 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как 18 случаев были подтверждены в регионах, в частности в аймаках Завхан — 1, Баянхонгор — 1, Орхон — 3, Дархан-Уул — 7, Архангай — 2 и Төв — 2 .

Выздоровели 4044 пациента, при этом за последние сутки — 97 человек. На сегодняшний день лечение проходит 1391 пациент. Тяжелая форма заболевание протекает у 21 человека, 6 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Коронавирус в Монголии
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