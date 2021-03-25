В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

CentralAsia (CA) - Некоторые широко доступные дезинфицирующие средства для рук, которые американские потребители скупили в прошлом году для профилактики коронавируса, содержат высокий уровень химического вещества, которое, как известно, вызывает рак, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования.



Согласно информации фармацевтической компании Valisure, которая занимается проверкой медицинских препаратов на рынке, некоторые дезинфицирующие средства содержат бензол.



По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, бензол вызывает рак. Подразделение Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака относит его к категории самого высокого риска, наравне с асбестом.



Valisure проанализировала 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% образцов содержат детектируемый уровень бензола. Двадцать одна бутылка, или 8%, содержала бензол в объеме более двух частей на миллион — это временный предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук. По данным FDA, человек может переносить его «в течение относительно короткого периода времени».

