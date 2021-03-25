Прошла встреча представителей стран Центральной Азии, Азербайджана и Великобритании, посвященная Наврузу
- Таджикистан, общество
- 10:20, 25 марта 2021
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CentralAsia (TJ) - Состоялась онлайн-встреча по случаю праздника Навруз с участием заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, Азербайджана и парламентского заместителя государственного секретаря Великобритании и Северной Ирландии.
В данном мероприятии также приняли участие чрезвычайные и полномочные послы указанных стран в Лондоне.
Как сообщает МИД Таджикистана, в своей речи заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода рассказал о широком праздновании Навруза в Таджикистане и международном значении этого древнего наследия.
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