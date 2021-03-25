Прошла встреча представителей стран Центральной Азии, Азербайджана и Великобритании, посвященная Наврузу

CentralAsia (TJ) - Состоялась онлайн-встреча по случаю праздника ​​Навруз с участием заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, Азербайджана и парламентского заместителя государственного секретаря Великобритании и Северной Ирландии.



В данном мероприятии также приняли участие чрезвычайные и полномочные послы указанных стран в Лондоне.



Как сообщает МИД Таджикистана, в своей речи заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода рассказал о широком праздновании Навруза в Таджикистане и международном значении этого древнего наследия.



Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения