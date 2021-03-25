[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состояние здоровья Алексея Навального резко ухудшилось, - адвокат
// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) -  Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила о резком ухудшении здоровья оппозиционера в колонии. Об этом пишет «Эхо Москвы».

«Мы целый день провели около ИК-2, где до сих пор находимся. Нам сказали, что встречи с ним сегодня не будет, поскольку у них закончился рабочий день. Причины недопуска адвокатов они объясняли режимными мероприятиями. Но вчера у него был адвокат, и Алексей жаловался на то, что у него проблемы со спиной, которые были раньше, но сейчас они переросли в тяжелую стадию, когда начались боли в ноге, она стала отниматься. Видимо сегодня это все обострилось, поэтому нас решили не допускать в колонию для встречи с ним», - сообщила вчера Михайлова изданию.

«В пятницу его осматривал невролог, но не сообщил, какой у Алексея диагноз, назначил 2 таблетки ибупрофена, которые ему дали только в понедельник. Больше никакого лечения он не получал», — добавила она.

Защита будет обжаловать свой недопуск на встречу со своим подзащитным.

По мнению соратника политика Леонида Волкова, Навальный может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии хочет это скрыть. Навальный находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта.

print
  • Узбекистан получит 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса
  • Human Rights Watch призвала Узбекистан отменить уголовную ответственность за мужеложство
  • В Узбекистане женщина с тремя детьми бросилась под поезд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com