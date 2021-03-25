6 короткометражек, произведенных женщинами-режиссерами, снимались в Голливуде, Улан-Баторе, Дубае, Брисбене, Лондоне и Мехико

CentralAsia (MNG) - Более 300 кинематографистов-добровольцев со всего мира, работающих с облачными сервисами Amazon, Google и Microsoft, а также десятки технических разработчиков, предпринимают амбициозные усилия по изучению потенциала облачного производства. Планирование началось в феврале 2020 года, первоначально с идеи создания единого короткометражного фильма с использованием облака, но месяц спустя подход перешел от эксперимента к необходимости, поскольку мир боролся с COVID-19.

Усилия, возглавляемые опытным специалистом по цвету Йоахимом «JZ» Зеллом через Голливудскую профессиональную ассоциацию, росли, поскольку кинематографисты во все большем и большем числе стран сочли, что сотрудничество в облаке имеет решающее значение для работы в условиях пандемии. Результатом стали шесть короткометражек, снятых с использованием облака, снятых в пяти городах по всему миру — Голливуде, Дубае, Брисбене, Лондоне и Мехико — плюс анимационная запись из Улан-Батора, Монголия. В постпродакшне участвовали сотрудники из стран, участвовавших в съемках, а также из других стран, включая Бразилию, Колумбию и Литву. Кроме того, разнообразие является приоритетом, и каждый короткометражный фильм был снят женщинами-режиссерами.

Общий вывод: облачное производство прибыло, хотя в рамках проекта были определены области, в которых требуется дальнейший технологический прогресс. «Облако — это часть нашего будущего. Это кардинально меняет правила игры», - говорит Мэнди Уокер, губернатор Академии кинематографического отделения, недавно завершившая производство нового фильма Баз Лурманн об Элвисе. Уокер выполняла обязанности главного режиссера-постановщика поэтического короткометражного фильма «Tangent». Она сознательно никогда не появлялась на съемках. Вместо этого она следила за съемками на выходных в прямом эфире со своего компьютера, используя облачные сервисы, чтобы сотрудничать с другими участниками.

В каждой постановке были внедрены процедуры безопасности COVID и использовались различные комбинации технологий, что позволяло участникам экспериментировать с многочисленными рабочими процессами, которые позволяют выполнять удаленные облачные производственные задачи, включая просмотр видеозаписей с камеры, ежедневные газеты и участие в сеансах редактирования, цветокоррекции и смешивания. В эксперименте участвовали облака Amazon, Google и Microsoft, а также ряд технологий от участвующих производителей, включая 5th Kind, Adobe, ARRI, Avid, Bebop, Blackmagic, Colorfront, Evercast, Frame.io, Moxion, Sohonet, Teredek и Teradici. . Короткометражки были созданы в сотрудничестве со многими компаниями из студии VFX Framestore и Skywalker Sound (которые смешали четыре короткометражки).

«Самая легкая часть этих новых облачных рабочих процессов — это процесс передачи, - соглашается старший вице-президент Frame.io по инновациям Майкл Сиони. — Даже в такой студии, как ARRI, сеть Wi-Fi может быть в порядке утром, но по мере того, как трафик в здании увеличивается или люди начинают загружать и скачивать, общий трафик начинает оказывать большое влияние на важную передачу ресурсов. Кроме того, как мы все знаем, Wi-Fi имеет ограниченный диапазон. Поэтому ключевым моментом является использование сети LTE, которая широко распространена во всем мире, и обеспечение надежных усиленных сигналов, способных передавать высококачественное видео ». Сиони говорит, что Frame.io в настоящее время экспериментирует в этой области с базирующейся в Лос-Анджелесе компанией Sclera Digital, возглавляемой генеральным директором Уиллисом Чангом, бывшим сотрудником Local 600 DIT, который работает с телекоммуникационными инструментами промышленного уровня.

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